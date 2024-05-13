Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Genç Ustalara İş Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimi Verdi

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO), kuyumcu atölyelerinde eğitim gören genç ustalara iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi verdi.

Oda yapılan eğitime, 7'si meslek lisesi öğrencisi, 7'si dışarından olmak üzere 14 usta adayına iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi verildi. Kuyumcu atölyesi işletmecisi Fırat Ekinci, meslek lisesinden gelen öğrencilerinin de olduğunu, burada öncelikle iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.

Her ne iş olursa da iş kazalarıyla karşılaşabileceklerini belirten Ekinci, "İş ne olursa olsun çünkü sürekli iş kazalarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunun bilincine varıp bir yerden bunun eğitimi almaları gerekiyordu. Bizde böyle bir durumda karşılaştıklarında ne yapmalarına dair küçük bir eğitim veriyoruz. Şu anda 14 öğrencimiz var, bunların 7'si meslek lisesinden. Öğrencilerimiz kuyumculuk öğreniyorlar, takı tasarım öğreniyorlar. Şimdide Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası ile birlikte böyle bir eğitim planlaması yaptık" dedi.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, üretime, insan yetiştirmeye çok önem verdiklerini ifade etti. Buradaki programda da bunu amaçladıklarını aktaran Yüksel, "Aralarında lise öğrencilerinin de olduğu usta adayı gençlerimize aynı zamanda iş sağlığı eğitimi veriyoruz. Arkadaşlarımıza her daim el ayak olacağız. Diyarbakır için bir usta yetişmesi çok önemli. Oda olarak da sürekli bu eğitimlere destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR