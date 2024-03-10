Diyarbakır Anneleri Ramazan Ayına Evlatlarını Bekleyerek Giriyor

Diyarbakır anne ve babaları, Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 5'inci yılında da aralıksız devam ediyor. Ramazan ayına buruk giren aileler evlatlarının yolunu gözlerken, teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için burada olduğunu, 10 Ramazan ayını oğlundan ayrı geçirdiğini söyledi.

Ramazan'da da çadırda nöbette olacaklarını belirten anne Çağmar, "Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Seni burada bekliyorum" dedi.

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman ise, 7 Ramazan ayı evladını beklediğini ifade ederek, "Ramazan ayımız, bayramlarımız, özel günlerimiz yok artık. Bu Ramazan'da da oğlumu bekliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR