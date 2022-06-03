Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu - Haberler

Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet etkinliğinde protokol ve veliler bir araya geldi. Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet etkinliğinde protokol ve veliler bir araya geldi. Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet merasiminde okul idarecileri, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli bir araya gelerek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular. Devrek Şehir Stadında düzenlenen mezuniyet töreninde Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından eğitim alan yaklaşık 595 öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. 2021- 2022 Akademik Yılı Mezuniyet töreni merasimi öncesinde yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi Düzenlenen törene; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Hakkı Özölçer'in yanı akademik personel ve sıra çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devrek Yerel Haberler

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