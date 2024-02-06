Üye Girişi
Haberler

Depremin yıl dönümünde çocuklar oyun oynamaya devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz çocuklar konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz çocuklar konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep olmuştu. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor. Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerindeki masumiyet duygulandırıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title