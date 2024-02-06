Depremin yıl dönümünde çocuklar oyun oynamaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz çocuklar konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep olmuştu. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor. Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerindeki masumiyet duygulandırıyor. - MALATYA