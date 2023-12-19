SANKO Sanat Galerisi'nde 1 Aralık 2023'te açılan "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantepli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide, 19 sanatçının 76 eseri yer alıyor.

SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen küratörlüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"nde, Ayşegül Bakkaloğlu, Aysel Sayın, Azmi Atilla, Aslı Özen, Bekir Baba, Filiz Kurt, Gül Öztürkmen Demir, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Muhammed Aliyev, Nurten Çatıkkaş Kale, Ömer Ünsal, Özer Çağlar, Şaban Pala, Şeref Yeter, Tuğrul Alpaslan Damgacı, Ufuk İnan ve Yasemin Güler'in eserleri yer alıyor.

Sergi, SANKO Park AVM'de üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 22 Aralık 2023'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

SANKO Sanat Galerisi

Kişisel ve karma sergilerde 684 sanatçı ve 323 sergiye ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi, 2004 yılında sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetine sunuldu.

Güneydoğu'nun ilk özel galerisi olan ve seçici anlayışla sanatın ve sanatçının yanında yer alan SANKO Sanat Galerisi'nde 2010-2013 yıllarında uluslararası 2 çalıştay düzenledi.

Galeri, faaliyetlerini SANKO Park AVM içinde gerçekleştirmektedir. - GAZİANTEP