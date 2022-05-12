Çukurova Belediyesi Yaz Futbol Okulları İçin Geri Sayım Sürüyor

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) - Çukurova Belediyesi'nin her yaz düzenlediği yaz futbol okulları için hazırlıklar sürüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte açılacak yaz spor okullarına kayıtların gelecek hafta başlaması öngörülüyor.

Yaz futbol okullarına ev sahipliği yapacak kulüplerin başkan ve yöneticileri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında ziyaret ederek, hazırlıklardaki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Soner Çetin'e 7 yıldır yaz futbol okulu açmasından dolayı teşekkür eden kulüp başkan ve yöneticileri, her yaz binlerce öğrenin yararlandığı okullara bu yaz daha fazla ilgi beklediklerini belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yaz futbol okullarında belediye ile iş birliğine açık oldukları için kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Soner Çetin, "Önümüzdeki hafta yaz futbol okulları için kayıt almaya başlayacağız. Okullar Haziran ayının ikinci haftası sonrası kapanıyor. Bundan sonra okullarımızı açarız" dedi.

Çukurova Belediyesi yaz futbol okulları, 7 noktada eğitim verecek. Çukurova Demirspor, Yüzüncüyılspor, Torosspor, Çukurovaspor, Kurttepespor, Toroslar 1922 Spor ve Bayındırlık Yapıspor, yaz futbol okullarına ev sahibi olacak kulüpler olarak belirlendi.