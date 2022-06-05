Çorum'da Pazara Gelen Yaşlı Kadın: "Çoluk Çocuk Acından Ölüyor. On Kere Oldu Gelip Gidiyorum Alamıyorum" - Haberler

ERKAN KARACA

Çorum'da sem pazarına gelen Gülderen Kalender, derdini CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a anlattı. Ekmeklerinin olmadığını ve alamadıklarını söyleyen Kalender, kalp hastası olduğunu belirterek ağladı. Kalender, "Çoluk çocuk acından ölüyor. On kere oldu gelip gidiyorum alamıyorum" dedi.

Cumartesi pazarında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gülderen Kalender isimli kadın ile konuştu. Ekmeklerinin olmadığını ve alamadıklarını dile getiren Gülderen Kalender, kalp hastası olduğunu belirterek, "Çoluk çocuk acından ölüyor. On kere oldu gelip gidiyorum alamıyorum" dedi. İçerisinde bulunduğu zor durumu anlatırken gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, oğlunun işsiz olduğunu ve iki çocuğu bulunduğunu belirterek, "Böyle olmaz sizler büyüksünüz. Yazık değil mi millete? Böyle olmaz böyle insanlık olmaz. Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz" diyerek gözyaşı döktü. Başarır, "Bir yıldan az kaldı her şey düzelecek" dedi.

VATANDAŞIN PARASI PAZARA YETMİYOR

Pazarda almak istediklerini parası yetmeyince alamayan ve ağlayan yaşlı kadının ihtiyaçlarını Başarır karşıladı. Beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer ile birlikte cumartesi pazarını ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Başarır, pazar içerisinde üzgün gördüğü Nadire Yağmur isimli kadına derdini sordu. Yağmur'un pazarın pahalı olması nedeniyle parasının yetişmediğini belirtmesi üzerine Başarır, "Ben senin ihtiyaçlarını karşılarım" dedi.

"DUA ET 60 TANESİNİ DE O YEMEMİŞ"

Ziyarette vatandaşlarla da sohbet eden Başarır, Çorum'un kendi üretmesi nedeniyle ucuz olduğunu belirterek, "Gel sen bir de Ankara, Mersin, İstanbul'u gör" dedi. Başka bir esnaf ise AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'dan şikayetçi oldu. Bir süre önce 60 koyununun kurt tarafından parçalandığını, AKP Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın ise koyunları karşılama sözü verdiğini belirten Hüseyin Gözübüyük isimli vatandaş, "Koyunlarını karşılayacağım dedi aradım, ama telefonlarıma bile çıkmıyor" şeklinde konuştu. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise "Dua et 60 tanesini de o yememiş" dedi.

"OĞLANI EVLENDİRMEK İSTEDİM MASAYA GÜCÜM YETMEDİ"

Fatma Şahin isimli pazar esnafı geçimin iyice zorlaştığını ifade ederek, oğlunu evlendirmeye kalktığını ancak masa, sandalyeye bile gücünün yetmediğini söyledi. Milletvekili Başarır ise Fatma Şahin'e söz vererek, "Gelecek yıl düğünü burada yapalım. Bir takımını da ben alacağım" dedi.

Pazar ziyareti sonunda Ali Mahir Başarır, "Görüştüğümüz herkes isyanda. Pazar yerinde torbalar, poşetler pazar arabaları dolmuyor. İnsanlar karınlarını doyuramıyor. İnsanların yüzünün gülmesi için geleceğiz sokaktayız. Bundan sonra kimse yatağa aç girmeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pazar Yeri Ziyaret Genel Görüntü

Gülderen Kalender (Vatandaş)

Nadire Yağmur (Vatandaş)

Ali Güneş (Vatandaş)

Hüseyin Gözübüyük (Vatandaş)

Fatma Şahin (Pazar Esnafı)

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Açıklama

ANKA / Yerel