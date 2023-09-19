Çocuk yaşta 12 Eylül'ü yaşadı, 15 Temmuz'da gazi oldu

Henüz 10 yaşında iken 12 Eylül darbesine tanıklık eden Arif Bostancı, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazi oldu.

Henüz 10 yaşında iken 12 Eylül darbesine tanıklık eden Arif Bostancı, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazi oldu.

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesi ve 15 Temmuz'daki Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tanıklık eden Arif Bostancı, çocuk yaşta gördüğü tanklara 46 yaşında tekrar şahitlik etti. Henüz 10 yaşındayken 12 Eylül'ü yaşayan Arif Bostancı, darbe ve sonrasında yaşadıklarını unutamıyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısına uyarak meydanlara inen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopter mermisinin şarapneliyle yaralanan Bostancı, Gaziler Haftası'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tankların ne olduğunu ve neden geldiklerini babamdan öğrenmiştim"

12 Eylül 1980'de henüz 10 yaşında olduğunu anlatan Bostancı, darbenin ilk olarak ne olduğunu babasından öğrendiğini söyleyerek, "Tankların ne olduğunu ve neden geldiklerini babamdan öğrenmiştim. Namazdan çıkmıştım ve cami önünde tankı görmüştüm. Mahalledeki gecekondunun içine girdi tank. Bir taraftan girdi, diğer taraftan çıktı. Darbe olduğunu babam bize söylemişti. Akabinde bizler 15 Temmuz 2016 gecesinde de yine 12 Eylül'deki gibi darbe olmasın diye devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında olmak amacıyla devletimizin başına bir şey gelmesin diye meydanlara indik" dedi.

"O gece insanlar akın akın meydanlara geldi"

15 Temmuz'da üç hemşehrisiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini ve orada yaralandığını aktaran Bostancı, "Saat 00.00'da helikopter atışında ben sağ omzumdan vuruldum. Vurulduğumu hissetmeden önce yerde yaralı bir abimize bacağına tampon yapmak isterken kolumdan akan kanı gördüm. Tabii yerlerde şehitler vardı. Hainler yaralı olduğumuz halde iki tane de Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) çevirmişti orada yaralıların önünde, onlar da yine bize kurşun sıktı. O gece insanlar akın akın meydanlara geldi" ifadelerine yer verdi.

"Allah bize o gece şehadete koşarken gazi olmayı nasip etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesinin darbeyi önlediğine dikkati çeken Bostancı, "12 Eylül döneminde başarılı oldu. Dış mihraklar, 'Bizim çocuklar kazandı' diye yayınlar yapmıştı. Ama 15 Temmuz'da Türk milleti, devletiyle ve milletiyle beraber ne yaptı bu sefer? Bizim çocuklar kazandı diye biz sevindik. Allah bize o gece şehadete koşarken gazi olmayı nasip etti" ifadelerini kullandı.

Bostancı, Gaziler Haftası olması sebebiyle de tüm gazileri kutladığını söyledi. - ANKARA