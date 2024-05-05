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Çankırı'ya Baharın Gelmesiyle Leylekler Yumurtlamaya Başladı

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Çankırı'ya bahar mevsiminde göç eden leylekler yumurtlayarak kuluçkaya yattı. Havadan görüntülenmek isteyen bir leylek, dronu görünce yuvasındaki yumurtaları saklamaya çalıştı.

Çankırı'ya bahar mevsiminde göç eden leylekler yumurtlayarak kuluçkaya yattı. Havadan görüntülenmek isteyen bir leylek, dronu görünce yuvasındaki yumurtaları saklamaya çalıştı.

Baharın gelmesi ile Çankırı'ya gelen leylekler yuvalarında kuluçkaya yattı. Kentte elektrik direğine yuva yapan leylekler dron ile görüntülendi. 4 yumurtası bulunan bir leylek ise uçan dronu gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti. Leylek dronu görünce yumurtasının üzerine yatarak korumaya çalıştı. Leyleğin tedirgin olduğunu gören dron operatörünün dronu uzaklaştırması ile leylek tekrar yumurtaların üzerinden kalktı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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