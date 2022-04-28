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Çankaya Zabıtasından Bayram Denetimi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda işletmelerinde denetimlerini arttırdı. Ekipler, özellikle bayram geleneği tatlı ve şeker satışının yapıldığı işletmelerde kontroller yaptı. 

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda işletmelerinde denetimlerini arttırdı. Ekipler, özellikle bayram geleneği tatlı ve şeker satışının yapıldığı işletmelerde kontroller yaptı. 

Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.  Zabıta, vatandaşların geleneksel bayram ikramı tatlı ve şeker satışını yapan işletmeleri kontrol etti. Ekipler, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgilerini denetledi,  işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu. 

ZABITA BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu belirterek, "Bayram öncesi ekiplerimiz denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu denetimlerle hem vatandaşımızı hem de esnafımızı gözetiyoruz. Önceliğimiz toplum sağlığı.  Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de görevlerinin başında olacaklar" diye konuştu.  

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ramazan Bayramı, Çankaya, Zabıta, Bayram, Yerel, Haberler

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