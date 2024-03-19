18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Washington'da kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarında coşkuyla kutlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Ordu mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Büyükelçilik tarafından hazırlanan özel bir video gösterimiyle zafer yeniden canlandırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan gönderilen çelenkler, Büyükelçilik girişinde sergilendi. Washington DC'de yaşayan Türk vatandaşları, zaferin 109. yıl dönümünde şehitlerini bir kez daha anmanın gururunu yaşadı.

Zafere ilişkin sanat sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. - WASHINGTON