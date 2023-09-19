Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Gökdemir yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından program Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın gaziler ve şehit ailelerini makamında ağırlamasıyla son buldu.

Törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile siyasi parti temsilcileri katıldı. - MUŞ