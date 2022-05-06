Buca'da Renkli Hıdırellez Şenliği

İZMİR (ANKA) - Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, Buca'da coşkuyla kutlandı. Bucalıların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Buca Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenledi. Şenliğe, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile parti yöneticileri, Buca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte sahne alan Çılgın Cemal, Teomango, Saksafoncu Hasan ve İzmirli Birol'un şarkıları geceye renk kattı. Bucalılar'ın Hıdırellez coşkusu, Tepecik Senfoni Orkestrası konseriyle zirve yaptı. Dilekler tutup yaktıkları ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.