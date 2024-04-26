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Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman canlı izle! Yalı Çapkını Seyran'a ne oldu?

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Yalı Çapkını dizisinin 67. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. İlgili detaylar ve fragman izleme linki haberimizde.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMAN

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder. Evde kına hazırlıkları sürerken, misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan, sert adımlar atmaktan çekinmez. Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü bekleyen Halis ve Hattuç'u, en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.

Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman canlı izle! Yalı Çapkını Seyran'a ne oldu?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman canlı izle! Yalı Çapkını Seyran'a ne oldu?

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman canlı izle! Yalı Çapkını Seyran'a ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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