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Lila Kağıt halka arz oldu mu? Lila Kağıt katılım endeksine uygun mu? HALKA ARZ TAKVİMİ

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Lila Kağıt'ın halka arz olup olmadığı ve katılım endeksine uygunluğu konusunda bir açıklama bekleniyor. Şirketin bu konudaki durumunu belirleyecek olan bu bilgiler, şirketin değerini ve yatırımcıları için olan potansiyelini etkileyebilir.

Lila Kağıt'ın kime ait olduğu merak ediliyor. Halka arza açılan şirketin kaç lot vereceği ve katılım endeksine uyup uymadığı araştırılıyor. Peki, Lila Kağıt halka arz oldu mu? Lila Kağıt katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

LİLA KAĞIT NEDİR?

Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının biri konumundadır. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.

Lila Kağıt halka arz oldu mu? Lila Kağıt katılım endeksine uygun mu? HALKA ARZ TAKVİMİ

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU MU?

Lila Kağıt halka arz tarihi henüz belli olmadı.

Lila Kağıt halka arz oldu mu? Lila Kağıt katılım endeksine uygun mu?

HALKA ARZ TAKVİMİ

Bu haftaki halka arz takvimi şu şekilde;

Lila Kağıt halka arz oldu mu? Lila Kağıt katılım endeksine uygun mu? HALKA ARZ TAKVİMİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Halka Arz Gündem Finans Ekonomi Haberler

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