26 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor. Edijitsu 50 inç DG 22000 UHD Google TV, Senna 32 inç HD Ready Uydu Alicili Televizyon, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı, Sac TV Arkası Raf Düzleştirici PSC47, Bluetooth Speaker FS80, HDMI Kablosu 3M, TWS Kulaklık FS79, FUHD Zag 3M, TV Arkası RGB LED Aydınlatma HP46 bu ürünlerden bazıları. Peki, 26 Nisan Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 NİSAN BU HAFTA NELER VAR?