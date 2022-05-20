Bodrum 'Bıke Fest' Başlıyor

27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından organize edilen, Muğla Valiliği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile sponsorların destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek olan "Bodrum Bike Fest" öncesinde basın toplantısı yapıldı.

Opet'in ana sponsorluğunda düzenlenecek yarışlar öncesinde Bodrum Belediyesi Trafo Cafe'de yapılan tanıtım toplantısına, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) Başkanı Ali Sonay ile Vahap Polat Almanya'dan İnselhüpfen/İslandhopping Grubu CEO'su Klaus Schenk, Opet Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın ve basın mensupları katıldı.

"Dağ Bisikletleri Şehre İniyor" sloganıyla organize edilen uluslararası festivale, şu ana kadar kayıt yaptıran Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Ekvador, Birlesik Arap Emirlikleri, İsveç gibi ülkelerden bisikletçilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılım sağlayacak. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu tarafından organize edilen, 27 Mayıs Cuma günü 12.00-18.00 saatleri arasında kayıt ve parkur gezisi ile başlayacak olan program, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da Çamlık'ta Bodrum MTB Cup Bisiklet Yarışı ile devam edecek. 29 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da Bodrum merkezde Opet MTB Eliminator National Series yarışı start alacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ BU YARIŞLARIMIZ BİZLER İÇİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Bodrum Belediyesi olarak uzun süredir küresel iklim krizine yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını ve yıl boyunca farklı branşlarda spor organizasyonları düzenlediklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, "Muğla'nın en fazla lisanslı sporcusu olan ilçesi Bodrum. Bu bizim için oldukça gurur verici. Bunun nedeni yerel yönetimimizin verdiği destek ve halkımızın sporu yaşam biçimi haline getirmesidir. Çevreye, doğaya duyarlı hizmetlerle çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için doğru yönlendirmelerde bulunmaya gayret edeceğiz. Sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu yarışlarımız bizler içinde oldukça önemli.

Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras adına; Türkiye Bisiklet Federasyonu'na, Bodrum Doğa Sporları Kulübü'ne, sporculara ve destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bu organizasyonla birlikte dünyanın en iyilerini Bodrum'da ağırlayacaklarını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, bu tür organizasyonlarla turizmi 12 aya yaymanın da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kurumsal olarak sanata, spora, kültürel değerlere önem veren bir marka olduklarını söyleyen Opet Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Bodrum'da düzenlenecek olan bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Sosyal sorumluluk odaklı bir marka olduklarının altını çizen Aydın, burada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek tüm yarışmacılara başarılar diledi.

"BODRUM'UN BUNA ÖNCÜLÜK ETMESİNE ÖZELLİKLE SEVİNDİM"

Dünya Bisiklet Turizminin marka ismi Alman İnselhüpfen/ıslandhopping Grubunun Kurucu CEO'su Klaus Schenk ise 24 yıldır Türkiye'nin bisiklet turizmine açılmasını beklediklerini söyleyerek, "Bisiklet turizmi için gerekli tüm doğal güzelliklere sahip olan Bodrum'un buna öncülük etmesine özellikle sevindim" dedi.