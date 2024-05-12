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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İklim Değişikliği ve Tarım Semineri Düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde iklim değişikliği ve tarım konuları ele alındı. Seminerde tarım sektöründe enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri tartışıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen seminer ile iklim değişikliğine ve tarıma değinildi.

Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in yaptığı üniversitenin de ortakları arasında bulunduğu Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları başlığı kapsamında "Climate Focused Agricultural Vocational Education (CLIAVE)" isimli projenin yaygınlaştırma etkinliği için "İklim Değişikliği ve Tarım" semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri katıldı.

Seminerde tarım sektöründe enerji verimliliğine, sektörde yapılabilecek sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin planlanması ile iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerine değinildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Bilecik Tarım Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

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