Beytüşşebap'ta elektrik bölümü üniversite öğrencisi yaptığı çalışmalarla köylerin ihtiyacını karşılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde kalan elektrik bölümü üniversite öğrencisi, eldeki kısıtlı malzemeyle köylüler için kaynak makinası, fön makinasından ise spiral makine yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde kalan elektrik bölümü üniversite öğrencisi, eldeki kısıtlı malzemeyle köylüler için kaynak makinası, fön makinasından ise spiral makine yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan elektrik bölümü üniversite öğrencisi Enes Özdemir, yaptığı pratik aletlerle köylülerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Farklı malzemelerden kaynak makinası yapan Özdemir, aynı zamanda fön makinası dinamosundan ise spiral aleti yaptı.

Evinin farklı bölgelerinde kaynak yapan öğrenci, destek verilmesi takdirde daha büyük çalışmalar yapacağını söyledi. Van'da üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Özdemir, "Elektrik bölümü okuyorum. Köyde kendi imkanlarımla kaynak makinası icat ettim. Fön makinası dinamosundan ise spiral makine icat ettim. Elimden geldiğince köylülere yardım ediyorum. Ücretsiz bir şekilde bütün kaynak işlerini yapıyorum. Devletimizden destek gelirse az maliyetli çok büyük makinalar yaparım" dedi. - ŞIRNAK