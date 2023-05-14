Başkan Oktay oyunu kullandı

Seçim günü tüm okulları ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendi oyunu da Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı.

Seçim günü tüm okulları ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendi oyunu da Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı. Bşkan Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı. Oktay, "Ülkemiz ve Marmarisimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Başkan Oktay, seçimin ilk saatlerinden itibaren oy kullanılan okulları ziyaret etti. Oktay tek tek tüm sınıfları gezerek sandık sorumlularına kolaylıklar diledi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da selamlaşan Oktay, Ahu Hetman İlkokulu ziyareti sırasında kendi oyunu da kullandı. Seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunan Oktay, "Burada yaptığı açıklamada ülkemizin daha aydınlık günlere ulaşması için oyumuzu kullandık. Umutluyuz, yapılması gereken çok şey var. Özellikle Marmaris özelinde değerlendirdiğimizde zorlukları bizzat yaşadığımız için gayet iyi biliyorum. Değişimle birlikte çok daha güzel günler bekliyor" dedi.

Başkan Oktay'a CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı da eşlik etti. - MUĞLA