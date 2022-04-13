Başkan Doğan, Vali Çelik'i 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Doğan, Vali Çelik'i 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Doğan, Vali Çelik'i 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'i kabul etti.

EMET, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'i kabul etti.

Vali Çelik, Başkan Doğan'dan Emet Cevizdere Zaferi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Doğan, ziyaret esnasında Vali Çelik'e Cevizdere Şehitliği maketini takdim etti. - KÜTAHYA

Başkan Doğan, Vali Çelik'i 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Doğan, AK Parti, Kütahya, Emet, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title