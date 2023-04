Başkan Büyükakın: '10 yılda 980 Filistinli çocuk şehit edildi'

Yetimlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyada her gün 385 milyon çocuk aç uyuyor. Dünyada her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışmak durumunda kalıyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği iftar programında yetimlerle buluştu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İHH Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda gönüllünün yer aldığı iftar programında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın konuşmasında, "Sözüm çocuklara değil büyüklere. Dünyayı çocukların gözünden gördüğünüzde bambaşka bir yer oluyor. Bütün mevzularınız, hırslarınız ve kavgalarınız. Çocukların gözünden dünyaya baktığınızda her şey önemsizleşiyor. Şu anda dünyadaki her 5 çocuktan bir tanesi çatışma bölgelerinden dolayı mağdur olmuş durumda. Yeryüzündeki çeşitli kavgalardan veya çatışmalardan dolayı 40 milyon çocuk evlerinin dışında sokakta veya kampta yaşamak zorunda kalıyor. Her yıl ortalama 2.5 milyon çocuk kaçırılıyor veya kayboluyor. Dünyada her gün 385 milyon çocuk aç uyuyor" diye konuştu.

"10 yılda 980 Filistinli çocuk şehit edildi"

Dünyada her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışmak durumunda kaldığını belirten Başkan Büyükakın, "Her 5 çocuktan biri savaş mağduru. Son günlerde Filistin'de yaşananları görüyoruz. Oradaki kardeşlerimize zulüm ediliyor. Zalimce ve acımasızca. Ama bütün acımasızlıklardan nasibini en çok çocuklar sonra da kadınlar alıyor. 10 yılda 980 Filistinli çocuk şehit edildi. İnsan hakları üzerine konuşanların utançlarından ağızlarını açamamaları lazım. Ağzını açtığında insan hakkı, ağızlarını kapattığında insan hakkı diyenlerin Filistin'de devlet terörü tarafından şehit edilen 980 çocuğun hayalleri önünde abideleri önünde utançtan konuşamamaları lazım ama hala konuşuyorlar. Dünyanın gözü önünde zulüm devam ediyor maalesef. Zalimler sadece görmek istediklerini görürler" şeklinde konuştu.

"Gece kimse aç karnına uyumasın diye mücadele ediyoruz"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim yolumuz onun yoludur. Bizim sahip olmamız gereken ahlak Hz. Muhammed'in ahlakıdır. Eğer onun ümmeti isek eğer ahlakımız onun ahlakıysa bizim kimsesiz yavrularımızı sahipsiz bırakmamamız gerekir" diyerek devam etti. Büyükşehir Belediyesi olarak, İHH ile birlikte ve diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte, bu kentte ve çevremizde elimizin erdiği uzak beldelerde, yetimin yüzü gülsün, gece kimse aç karnına uyumasın diye mücadele ediyoruz. Teşekkür beklemiyoruz, çünkü biz görevimizi yapıyoruz, sadece dua istiyoruz. Yanınızda olduğumuzu asla unutmamanızı istiyorum" dedi. - KOCAELİ