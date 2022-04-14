Başkan Beyoğlu evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki aileler ile iftarda bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2019 yılından bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ve kamuoyunda "Diyarbakır Anneleri" olarak bilinen ailelerle iftar programında bir araya geldi. Başkan Beyoğlu, devletin son yıllardaki kararlı ve başarılı mücadelesiyle teröre ağır darbe vurduğunu ifade etti. Beyoğlu, bu mücadelenin bu noktaya gelmesinde ailelerinde ortaya koyduğu direnişin önemli payı olduğunu belirtti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel