Başkan Batur'dan Konak Kent Konseyi'ne İstanbul Mitingi Daveti - Haberler

KONAK, İZMİR (ANKA) - Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi'nin genel kurulunda konuştu. Konak'ın dayanışmayı en iyi gösteren ilçelerden olduğunu dile getiren Başkan Batur, "Kent konseyinden gelen her türlü çalışmaya hep yeşil ışık yakıyoruz, destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi. Konsey bileşenlerini 21 Mayıs İstanbul mitingine de davet eden Batur, "Canan Kaftancıoğlu yalnız değil. Her zaman onun yanındayız" dedi.

Konak Kent Konseyi, 21. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yaptı.

Genel kurulu izleyenler arasında; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, CHP İzmir İl yöneticileri, Konak Belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile muhtarlar yer aldı.

Genel kurul öncesi yaptığı konuşmada kent konseylerinin şehirler, sivil toplum ve yerel yönetimler için önemini dile getiren Başkan Batur, Konak'ın yerel yönetim ve kent konseyi dayanışmasında örnek bir ilçe olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Narlıdere'de yerel yönetimle kent konseyleri arasındaki ilişkiyi doğru yöneten ve bu yönetim tarzıyla da kent konseylerinin verimli olarak çalışmasını sağlayan bir anlayış göstermiştik. Konak Belediye Başkanı olduktan sonra da değerli dostumuz, meclis üyemiz Sayın Hamit Mumcu başkanlığındaki yürütme kurulu ve diğer arkadaşlarımızla kent konseyi ve yerel yönetim dayanışmasını en iyi şekilde gösteren ilçelerden bir tanesi olduk. Her zaman yan yana ve birlikte hareket ettik. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Genel kurulunuzun kent konseyimize, Konak'ımıza, İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Batur, Konak Belediyesi olarak Konak Kent Konseyi'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerine söyledi ve şöyle konuştu:

"Konak Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulunu kutluyorum. Bu dönem büyük bir şansınız var. Sevgili dostumuz Adnan Akyarlı İzmir Kent Konseyi Başkanı. Tam bir uyum içerisinde projelerin hayata geçmesi, verimli olması, halka dokunması noktasında biz de belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte her zaman emrinizdeyiz. Kent konseyinden gelen her türlü çalışmaya hep yeşil ışık yakıyoruz, destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm konsey bileşenlerini 21 Mayıs İstanbul mitingine davet ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukukun işlemediğini, özgürlüklerin yok edildiğini geçtiğimiz bir iki gün içinde yeniden yaşadık. On üç yıl önce atılan bir tweet yüzünden onuruyla, duruşuyla her zaman bizim de takdir ettiğimiz cesur yürek Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yapılan bu haksızlığı şiddetle kınıyorum. Bugün Canan hanıma yapılan yarın herkese yapılabilir. Hepimiz kamusal görev yapıyoruz. Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yok. Ama onlar nasıl hesap verecek zamanı gelince göstereceğiz. Adaletin, özgürlüğün, demokrasinin olmadığı bir ülke ekonomik krizler de yaşar, her türlü krizi yaşar. Burudan şunu da haykırmak istiyorum. Canan Kaftancıoğlu yalnız değil. Her zaman onun yanındayız. Yanında olduğumuzu da 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak mitingde hepimiz göstermeliyiz. Bu, Canan Kaftancıoğlu'nun mitingidir. Hepinizi davet ediyorum."

TMMOB üyesi odaların İzmir şubeleri, Disk, Türk-iş, Kesk Tüm Bel-sen, Tüm Yerel-sen, TTB İzmir şubesi, İzmir Barosu temsilcileri ve yaklaşık 200 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile muhtarların katıldığı genel kurula çarşaf listeyle gidildi. Mevcut Başkan Hamit Mumcu yeninden seçilerek güven tazelerken yönetim kurulu Ozan Ali İlgazi, Ertan Parlar, Engin Taş, Yasemin Sağlam, Helil İnay Kınay, Ünal Kalfa ve Buğse Koca'dan oluştu.