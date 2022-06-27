Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bağımlılıkla mücadelenin çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Kurum kurum hepimizin ayrı bir hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu" dedi.

Afyonkarahisar Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında ilgili kurumlar ve STK'ların katılımıyla yapıldı. 2022 yılının 2. toplantısı olan toplantıda, gençlerin bağımlılıktan korumak için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İkmal ve Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Serdar İyier, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ilgili kurum müdürleri ve STK'lar katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bağımlılıkla mücadele çok büyük önem taşıyor. Kurum kurum hepimizin ayrı bir hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu. Bazı bağımlılık veren maddelere erişim, ulaşım çok daha kolay. Madde bağımlılığı artık çok daha fazla hayatımızın içinde olan bir konu. Gençlerimizi ciddi oranda tehdit ediyor. Bu noktada hepimiz üzerime ne düşüyorsa yapmalıyız. Bu toplantıların periyodik olarak yapılmasını ve sonrasındaki takibi ben önemsiyorum. İnşallah el birliğiyle çalışmalar yürüteceğiz. Önemli olan gençlerimizi, çocuklarımızı bu maddeye hiç bulaşmadan korumak ve onların bu maddelere ulaşmasını engellemek olmalı. Tam bir seferberlik içerisinde hareket ederek, farkındalığı artırıcı, bilinç oluşturucu çalışmaları en kısa sürede hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM), İl Sağlık Müdürlüğü madde bağımlığında ilimizin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda sunumlar gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel