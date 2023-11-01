Bağcılar Belediyesinin "Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası" tamamlandı

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası", Yeni Şafak'ın İHH Medya'yı 4-1 yendiği final maçıyla tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yapılan turnuvaya yazılı ve görsel medya yoğun ilgi gösterdi.

Kırk gün süren turnuva Anadolu Ajansı, TRT, İHA, DHA, İletişim Platformu, Yeni Çağ, Tvnet, Sözcü, Kanal 7, TGRT, Yeni Şafak, İHH Medya, Haber Global, Ekotürk, Cumhuriyet gazetesi ve TV 100 ekipleri katıldı.

İSTOÇ Stadyumu'nda oynanan maçlarının ardından finalde karşılaşan Yeni Şafak ve İHH Medya sahaya "Filistin özgür olana dek" yazılı pankartla çıktı.

Final maçını 4-1'lik skorla kazanan Yeni Şafak turnuvanın şampiyonu olurken gol krallığını toplam 13 gol atan İletişim Platformundan Halil Kılıç elde etti. Turnuvada, TRT ekibine "fair play" ödülü verildi.

Maçı izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, buruk bir dönemden geçtiklerini belirterek, "İsterdik ki bu final programımızı daha coşkulu yaşayalım ama hepimizi derinden yaralayan katliamdan dolayı hepimiz buruğuz ve üzgünüz. En derinden üzüntüyü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvada 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi.