Azerbaycan Büyükelçisi Çanakkale Anıtı'na çiçek bıraktı
Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu. - ÇANAKKALE