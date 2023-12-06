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Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı

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Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler, Germencik ve İncirliova'da görev yapan acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personellerin haftasını kutladı.

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler, Germencik ve İncirliova'da görev yapan acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personellerin haftasını kutladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Efeler 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Germencik 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İncirliova 1 ve 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek personellerimizin "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı' kutladı.

Tüm zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden vefa ile fedakarca görevlerini yerine getiren acil sağlık hizmetleri personelinin haftasını tebrik eden İl Sağlık MüdürüDr. Eser Şenkul, personellere gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İncirliova Germencik Efeler Aydın Yerel Sağlık Güncel Haberler

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