Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler, Germencik ve İncirliova'da görev yapan acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personellerin haftasını kutladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Efeler 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Germencik 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İncirliova 1 ve 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek personellerimizin "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı' kutladı.

Tüm zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden vefa ile fedakarca görevlerini yerine getiren acil sağlık hizmetleri personelinin haftasını tebrik eden İl Sağlık MüdürüDr. Eser Şenkul, personellere gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN