Aydın haberleri: Didim'de Ata Ağaçlarında Zeytin Hasadı

Zeytin hasadı döneminin başlaması ile birlikte Didim'de bulunan ata ağaçlarında sembolik olarak hasat gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nin ve Didim'in başta gelen tarım ürünlerinden olan zeytinde hasat dönemi başladı. Sezonun açılması ile birlikte Didim'de bulunan ata ağaçlarında sembolik zeytin hasadı gerçekleştirildi. Efeler ve Fevzipaşa Mahalleleri'nde gerçekleştirilen törenlere, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gani Sokak, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, çeşitli oda başkanları, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN ATABAY: "DİDİM BELEDİYESİ ÜRETİCİNİN YANINDA"

Törende konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile üreticinin yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Atabay, şöyle konuştu:

"Turizmin yanında Didim'de ikinci bir iş arama çalışması var ama kalıcı ve doğanın verdiği imkanları da kullanarak turizmin yanına tarımı koyabiliriz. Bunda da birinci olarak koyabileceğimiz ürün zeytin; bu noktada biz Didim olarak zeytincilikte bir fideyiz. Küçüğüz daha sayımızı 2 milyona yakın; işletme sayımız da çok az. Bu konuda tek başına yapabilecek durum değil, şahıs arazileri bu anlamda değerlendirildi. Alan açılması lazım; işgaller var. Belirli aşamada iş bir yere gelince bir takım cezalar çıkıyor. ya bunları değerlendireceğiz ki bu zor ya da bu yerleri zeytinciliğe açmamız lazım. Toprak reformundaki gibi dağıtılması lazım. Bence devlet bu işe el atıp düzgün bir planlama yaparak alanlardaki zeytin sayımızı fazlalaştırmamız lazım. Vatandaş buradan getiriyi hesap edip ona göre dikiyor. Zeytin konusu önemli ve devam edilmeli ve vatandaşın önünü açmalı. Hasat başlıyor. Fiyatlar konusunda etkimiz yok; vatandaşımız ezilmesin diye alımlar için Akyeniköy'de bir yer oluşturduk. Bir düzen geldi; fiyatlar üreticinin lehine oluşturuldu. Başka yerde de bakıyoruz. Bir yer bulduk; uygun derlerse geçici bir alım merkezi daha kurup iki noktada bu işi yapmasına bu alım sürecinde gayret edeceğiz. Bu noktada birlik ve beraberlik olmalıyız."