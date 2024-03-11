Aydın'da Ramazan Ayının İlk Gününde Sıcak Pide Kuyruğu

Aydın'da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı, fırınların önündeki kuyruklar uzadıkça uzadı.

Aydın'da Ramazan ayının ilk günü, vatandaşlar geleneksel iftar sofralarını donatacak sıcak pidelerin peşinde koştu. İftar saatine dakikalar kala fırınlara akın eden Aydınlılar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da sürdürdü. Fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, Ramazan ayının başlangıcının heyecanını yansıttı. Vatandaşlar, sıcacık pideleri sofralarına taşımak için sabırla sıraya girdi. Fırın çalışanları da, yoğun talebe yetişebilmek için özveriyle çalıştı. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideleri alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar da daha erken fırınlara gelerek çıkan ekmekleri almayı tercih etti. - AYDIN