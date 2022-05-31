Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı - Haberler

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Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Yerel
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Avcılar'da bandolu 'Sigarayı bırak' çağrısı

YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.

YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.

Yeşilay Avcılar Şube Başkanı Ufuk Güneş, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat  Dervişoğlu ile işbirliği yaparak Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenledi. İnsa 50'inci Yıl Anadolu Lisesi Bando Takımı, Marmara Caddesi'nde  konser vererek yürüyüş yaparken, trompet, davullar derneğin simgesi yeşil balonlarla süslendi. Havuz Meydanı'nda basın açıklaması yapan Avcılar Yeşilay Derneği Başkanı Ufuk  Güneş, dünyada tütün alışkanlığının insanlara büyük zarar verdiğini, bu kötü alışkanlığa son verilmesi için her alanda çaba harcadıklarını söyledi. Güneş, bu günde farkındalık oluşturmak için bandolu yürüyüş yaptıklarını ve toplumu bu tehlikeye karşı  dikkatli olmaya çağırdıklarını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi de bandolu tütüne karşı yürüyüşe bir süre eşlik ederek destek verdi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Yerel

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