Atatürk Üniversitesi Senatosu kararını açıkladı; 'Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları çevrim içi olacak'

2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavları Planlamasını görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu; örgün, açık ve uzaktan eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavlarının hangi şekilde yapılacağı ve yaz okuluyla ilgili kararını açıkladı. Buna göre, sınavların çevrim içi (online) yapılmasına karar verildi.

Üniversite Senatosunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi: Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısına istinaden uzaktan öğretim yoluyla yürütülen 2022-2023 bahar yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavlarının; Güvenli sınav tedbirleri alınarak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar yoluyla yapılmasına; değerlendirmelerde sınavlar yanında çevrimiçi kısa sınavlar, ödevler, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalarında dikkate alınabilmesine, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf; Veteriner Fakültesi 5. sınıf; Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf; Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf ve Sağlık Bilimleri Fakültesi "Ebelik" programı 4. sınıf, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze eğitim yoluyla sürdüren programlarda sınavların yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir." - ERZURUM