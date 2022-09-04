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Antalya haberi | Konyaaltı'nda renkli sünnet şöleni

Yerel Haberler

Antalya haberi | Konyaaltı'nda renkli sünnet şöleni

Antalya yerel haberi | Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini düzenlediği ve 100 çocuğun sünnet ettirildiği şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini düzenlediği ve 100 çocuğun sünnet ettirildiği şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Belediyenin hizmet binası önünde bando, nostaljik arabalar ve animatörlerin katılımı ile başlayan kortej etkinlik alanında son buldu. Çocuklar ve ailelerin oluşturduğu kortej etkinlik alanına geldikten sonra balon gösterisi başladı. Gösteride geri sayım sonrasında 700 balon havaya bırakılırken, oluşan renkli görüntüler çocukların mutluluk çığlıkları ile karıştı. Çocukların sevdiği film ve çizgi film kahramanlarının kostümleri çocuklar tarafından yoğun ilgi görürken, heyecan dolu akrobasi gösterileri ise aileler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik alanında aynı zamanda çocukların aileleri ile birlikte oyun oynayıp keyifli vakit geçireceği çeşitli oyun stantları kuruldu. 25. Konyaaltı Belediyesi Sünnet Şöleni'nde sahne gösterileri de büyük ilgi gördü. Balonbaz, minyon, dans ve Afrika Sirk Grubu şovlarıyla izleyenleri büyüledi. Şölende kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, çocukları tebrik ederek sağlıklı ve mutlu bir gelecek diledi. Şölen, birbirinden renkli gösteriler ile geç saatlere kadar sürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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