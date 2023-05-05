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Annenin değeri piyano ve yan flüt resitalinde anlatıldı

Annenin değeri piyano ve yan flüt resitalinde anlatıldı

Yerel Haberler

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından düzenlenen piyano ve yan flüt resitalinde annelerin yaşantımızdaki yeri ve değeri anlatıldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından düzenlenen piyano ve yan flüt resitalinde annelerin yaşantımızdaki yeri ve değeri anlatıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı annesi Nebahat Mızrak ile katıldı. Depremzede ailelerin de katıldığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiir ve dans gösterileriyle annelerin toplumsal hayatımızdaki yeri anlatıldı.

Etkinlik sonunda anneler günü dolayısıyla şiir okuyan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Belediyemiz Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından düzenlenen bu anlamlı güne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde annemizin ve yaşadığımız depremde hayatını kaybeden güzel annelerimizin ve anne adaylarımızın bu anlamlı günü kutlu olsun" İfadelerini kullandı.

Etkinlik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Yerel Haberler

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