BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta birçok farklı ürünle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Kataloğun belirlenen tarihler arasında değişkenlik göstererek yenilendiği belirtiliyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik ürünler satışa sunulacak. 3 MAYIS CUMA (Yarın) BİM AKTÜEL kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM 3 MAYIS CUMA AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ