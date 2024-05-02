3 MAYIS CUMA (Yarın) BİM AKTÜEL kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?
3 Mayıs Cuma günü BİM mağazalarında hangi ürünlerin satışa çıkacağı merak konusu oldu. BİM Aktüel kataloğunda yer alacak ürünler ve kampanyalar hakkında detaylar yakında açıklanacak.
BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta birçok farklı ürünle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Kataloğun belirlenen tarihler arasında değişkenlik göstererek yenilendiği belirtiliyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik ürünler satışa sunulacak. 3 MAYIS CUMA (Yarın) BİM AKTÜEL kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?