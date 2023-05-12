Anneler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ailenin temel yapı taşının anne olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Bizlere iyiliği, doğruyu, şefkati öğretip büyük bir özveri ve fedakarlıkla yetiştiren annelerimiz en büyük hazinemizdir" ifadelerini kullandı. Anneliği "yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkansız, dünyadaki en kutsal duygulardan biri" olarak tanımlayan Prof. Dr. Dağlı, annelerin, kültürel değerlere sahip, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde en önemli role sahip olduklarının altını çizdi.

"Annelerin hayatını adadığı evlatlarından beklentisi sadece sevgidir" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevgi sadece anneliğe mahsus bir duygudur. Başımızın tacı annelerimizin hak ettikleri saygıyı ve değeri göstermek, onlara layık ve gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Şanlı tarihimizde destan yazan nice kahraman cefakar annelerimiz ile onların yetiştirdiği kahraman evlatların izleri var. Bizi biz yapan gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarılmasında da en önemli rol şüphesiz ki annelerimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı güzelleştiren tüm fedakar annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş annelerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." - GAZİANTEP