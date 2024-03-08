Anadolu Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kadın akademisyen ve araştırmacılar ödüllendirildi, kadın personellere çiçek takdim edildi. Rektör Erdal, kadınların üretici ve dönüştürücü gücünü vurguladı.
Anadolu Üniversitesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.
2023 yılında Ar-Ge ve İnovasyon alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın akademisyen ve araştırmacılar düzenlenen törenle ödüllendirildi. Anadolu Üniversitesi'ndeki kadın personeller ve öğrenciler bu seneki 8 Mart'ta Rektör Erdal'ın sürpriziyle karşılandı ve kendilerine çiçek takdim edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüşlerini belirten Rektör Erdal, "Kadın; üreten, dönüştüren ve güzelleştirendir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR