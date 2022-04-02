Alaşehir'de Kızılay'dan 200 aileye Ramazan yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir'de Kızılay'dan 200 aileye Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Alaşehir'de Kızılay'dan 200 aileye Ramazan yardımı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan ayı dolayısıyla yardım yapıldı.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan ayı dolayısıyla yardım yapıldı.

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi, tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için yardımlarına başladı. İhtiyaç sahibi aileler, Alaşehir Kızılay Şubesinin zemin katında kurulan 'Kızılay Butik'ten giyecek alabiliyor. 200 aileye yapılacak yardımla ilgili konuşan Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak, "Genel merkez tarafından gönderilen her yaşa hitap edebilen, giyecekleri 200 vatandaşımıza ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi aileler, her yaşa uygun olan giyeceklerini, Kızılay Butik'ten alabilecekler" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Kızılayı, Alaşehir, Kızılay, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title