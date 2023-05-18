Akademik fidanlar çiftçilere dağıtıldı

TOKAT - TOGÜ tarafından üretilen asma fidanlar çiftçilere dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat ve Tarımsal Araştırma merkezi bünyesinde üretilen 10 bin adet asma fidan çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım araştırma merkezinde törenle gerçekleşti. Yapılan törene; Vali Yardımcı Osman Sarı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin ve çiftçiler katıldı. Dağıtım töreninin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz fidan dikimi gerçekleştirdi.

"10 bin adet asma fidanı çiftçilere dağıtılacaktır"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat'ta ve çiftçilere fidelerin hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Üniversitelerde üretilen bilgiler pratiğe aktarıldığı da ve ekonomik bilgiye dönüştüğü zaman bulunduğu bölgeye katkılar sağlamaktadır. Ülkemiz açısından tarım ve gıda stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Biz bunu Covid-19 döneminde ne kadar önemli olduğunu yaşayarak fark ettik. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma merkezimiz aracıyla eğitim öğretimin yanında yine stratejik sektörümüz olan tarıma yönelik yüksek katkılar sağlayan çalışmalarda yapılmaktadır. 2013 yılında üniversitemiz ve valilik ortaklığıyla başlayan protokolle bu çalışmalar devam ediyor. Üretici odaklı bu çalışma, üniversitemiz bünyesinde bulunan Tarım lisesi ve araştırma yapan üniversite öğrencilerimize önemli faydalar sağlamakta. Tüplü asma fidanı üretimi gibi projelerde üniversitemizin kamu ile iş birliğine en güzel örneklerden bir tanesidir. İlimiz bilindiği gibi salamura yaprak üretimi konusunda merkezi bir üretim noktasıdır. Bu yılda proje çerçevesinde üretilen 10 bin adet asma fidanı çiftçilere dağıtılacaktır" dedi.