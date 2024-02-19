Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Emrah Yaşar Altın Madalya Kazandı

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası 91 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Emrah Yaşar, ilk defa katılım gösterdiği şampiyonada güçlü rakiplerini mağlup ederek, önemli bir başarının altına imza attı. 5 Yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 İslami olimpiyatlar şampiyonluğu ve 3 dünya kupası şampiyonluğu elde etme başarısı gösteren Yaşar, Adıyaman Üniversitesini temsil etmiş olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Elde ettiği başarı için Emrah Yaşarı'ı tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Yaşar'a, sonraki müsabakalar için başarılar diledi. - ADIYAMAN