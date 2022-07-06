Adana Büyükşehir Zabıtası, Toplu Taşıma Araçlarında Klima Uygulamasını Denetliyor Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlarda, Adanalılar'ı ulaşım sırasında sıcaklardan koruma amaçlı uygulanan klima çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilip getirilmediğini denetliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlarda, Adanalılar'ı ulaşım sırasında sıcaklardan koruma amaçlı uygulanan klima çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilip getirilmediğini denetliyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, özel halk otobüsleri, dolmuş, taksi ve servislerde, belirlenen saat aralıklarında klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyor, yönetmeliğe uymayanlarla ilgili cezai işlem uyguluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligˆi Bas¸kanlıgˆı, Adana Ticaret Odası Bas¸kanlıgˆı, Adana Servis Arac¸ları Odası Bas¸kanlıgˆı, Adana Taksici Kamyoncu Kamyonetc¸i Nakliyeci Komisyoncuları Esnaf Odası, Adana Halk Otobu¨sc¸u¨leri Esnaf Odası ve Adana Minibu¨sc¸u¨ler Esnaf Odası'na klima açılması konusunda tebligat ulaştırmıştı. ANKA / Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Adana Yerel Haberler

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