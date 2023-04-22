Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 23 Nisan Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Karalar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, elinde kalan son toprak parçasından da atılmak istenen milletini, kimsenin beklemediği bir anda, inanılmaz denileni başararak kurtarmış, halkına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhuriyeti ve çağdaş değerleri armağan etmiştir.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halkının gücünü arkasına almış ve egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ederek, Cumhuriyetin, aydınlığın, demokrasinin kapısını aralamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nda hayati rol üstlenmiş, çok önemli sorumluluk almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusal Egemenlik kavramının temeli olarak varlığını sürdürmekte ve milletimizin iradesini temsil etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, güzel bir geleceğin ancak, çağdaş eğitim almış, ulus bilici edinmiş çocuklarla mümkün olacağına inanıyordu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Bizlere bir vatan ve aydınlık gelecek armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."