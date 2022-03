100'üncü Yıl Anı Evi için tarihi eşya ve belgeler aranıyor

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında kuracağı anı evi için bağış kampanyası başlattı. 1914-1930 yıllarına ait dönemin ruhunu yansıtan her türlü eşyanın sergileneceği anı evine bağışta bulunmak isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ile temasa geçebileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluşunun 100'üncü yılı kapsamında İzmir'de bir "100. Yıl Anı Evi" kuruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca tarihi Alanyalı Konağı, anı evine dönüştürülecek. Anı evini vatandaşların desteğiyle kurmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla bir bağış kampanyası başlattı. Çalışmaları tüm hızıyla devam anı evinin aynı zamanda Türkiye'nin de kurtuluşunu simgeleyeceğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, " İzmir'in 100'üncü yılı olarak kabul ettiğimiz 2022, taşıdığı sembolik anlamın ötesinde geleceğe bırakacağımız miras açısından da önemli adımlar attığımız bir yıl olacak. Milli Mücadele'nin ve kurtuluşun izlerini taşıyacak 100'üncü Yıl Anı Evi bunlardan biri. Bu adımın çok daha güçlü ve anlamlı olması için tarihine ve ulusal değerlerine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum; gelin bu anı evini birlikte oluşturalım. Evlerinizde bulunan tarihi obje ve belgeleri gelecek kuşaklara taşıyarak ölümsüzleştirelim" diye konuştu.

Tarihi Alanyalı Konağı'nda kurulacak

Konak'ta tarihe tanıklık eden yapılardan Alanyalı Konağı, Kestelli olarak bilinen semtte bulunuyor. Tarihi konak Yemişçizade Konağı olarak da biliniyor. 19. yüzyılda inşa edilen ve Yemişçizade Ailesi'nden günümüze kalan konak, tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında tapu kadastro müdürlüğü ve askerlik şubesi olarak kullanılan konak, 1950-1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak da faaliyet gösterdi. 2013 yılında Konak Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.

Bağış kriterleri

Kampanyanın sağlıklı ilerleyebilmesi için ise bir takım kriterler belirlendi. Bağış kampanyasını kapsayan dönem 1914-1930 yılları arası olarak belirlendi. Kampanya kapsamında bağış olarak kabul edilecek materyallerin; I. Dünya Savaşı, İzmir'in işgali, Milli Mücadele dönemi, İzmir'in kurtuluşu, Lozan, İzmir İktisat Kongresi, cumhuriyetin ilanı, Atatürk devrimleri, efeler ve benzeri konularla ilgili olması gerekiyor. Bu dönemi simgeleyen veri oluşturabilecek evrak, vesika, defter, makale, fotoğraf, gravür, afiş, posta pulu, üniforma, mektup, kartpostal, harita, madalya ve benzerleri bağış olarak kabul edilecek. Bağışçıların getirdikleri obje, görsel malzeme, askeri kültür varlıkları, Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri müzelerden veya Kültür ve Turizm Bakanlığından talep edilecek uzmanlar tarafından incelenecek ve raporlanacak. Bu işlem sonrasında gelen bağışın kabul edilip edilmeyeceği belirlenecek. Bağışları kabul edilen bağışçıların isimleri de 100'üncü yıl Anı Evi'nde yaşatılacak. Bağışta bulunmak isteyenlerin Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile temasa geçmeleri gerekiyor. İrtibat için (0232) 293 1588 ve (0232) 293 3566 numaraları ile Çankaya Mah. Şair Eşref Bulvarı No: 1/A 35210 Konak-İzmir adresi paylaşıldı. - İZMİR