Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Partimiz üyesi olduğu halde, partimizin adayını desteklemeyeceğini açıklayanlar, başka adayı destekleyeceklerini açıklayanlar var. Bunların affı, kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar hakkında disiplin işlemlerini başlattık." dedi.

Koca, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim öncesi yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye başkan adaylarını belirlerken anket ve kamuoyu araştırmalarına parti olarak ağırlık verdiklerini anımsatan Koca, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nin de yaptığı çalışmalar neticesinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini söyledi.

Parti olarak hedeflerinin millete hizmet edecek adayları belirlemek olduğunu aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Şu anda görüyoruz ki aday tespitlerinde çok şükür yanılma olmamış. Belirttiğim şekilde 2014 yılında aday tespit yöntemiyle aday gösterilen bazı belediye başkan adaylarımız, bu dönem aynı yöntemin haksız olduğunu savunur hale gelmişler. Ne parti sadakati, ne partiye bağlılık ne Cumhurbaşkanı ne de memleket sevdası düşünülüyor. Aksine sadece koltuk sevdası düşünülür hale gelmiş. Maalesef geçmiş dönem kendileri için uygulanan aday tespit çalışmalarını memnuniyetle karşılayanlar, bu dönem haksızlık yapıldığını ve yöntemin haksız olduğunu söyler hale gelmişler."

Koca, partili oldukları halde başka adayları destekleyeceklerini açıklayanlar olduğunu dile getirerek, "Partimiz üyesi olduğu halde partimizin adayını desteklemeyeceğini açıklayanlar, başka adayı destekleyeceklerini açıklayanlar var. Bunların affı, kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar hakkında disiplin işlemlerini başlattık. Gerekirse partiden ihraçlarını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA