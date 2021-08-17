Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan'da barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan'da barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Erbakan, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD güçlerinin girdikleri bölgeye her zaman olduğu gibi yine çatışma, kaos, kan ve gözyaşı getirdiğini belirtti.

Irak gibi Afganistan'ın da müdahale sonrası eskisinden daha da problemli hale geldiğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan ABD yönetimi ve arkasındaki güçlerin, bozuk zihniyetleri ve çarpık hak anlayışları nedeniyle ellerini sürdükleri her nokta perişan olmakta, askerlerini gönderdikleri her coğrafyada kaos hakim olmaktadır. Yaptıkları planlar, projeler, attıkları adımlar tüm insanlığın zarar hanesine yazılmakta, çözmeyi vadettikleri sorunlar daha da derinleşmekte, daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır."

Bölgenin güvenliği için Afganistan sorununun çözümüne yönelik atılacak adımların önemini vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan'da, silahların tamamen susması, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin tesisi, yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için başta Türkiye olmak üzere, Afganistan'a komşu olan D-8 üyesi İran ve Pakistan ile Afganistan'la sınırı olan Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile Afganistan konusunda çözüme yönelik diplomatik adımları atması artık kaçınılmazdır."

Erbakan, "Afganistan'da dış güçlerin değil Afgan halkının çıkarlarını önceleyen, kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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