Yeni Hayvancılık Destekleri Türkiye Hayvancılığının Kaderini Değiştirebilir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, yeni hayvancılık desteklerinin Türkiye hayvancılığının kaderini değiştirebileceğini belirtti.

İSTİB'in şubat ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hayvancılık konusunda yeni bir desteği hayata geçireceklerini açıkladığını anımsattı.

Bu desteğin çok önemli olduğunu ifade eden Kopuz, bu projenin kendileri için önemli olduğunu çünkü İstanbul Ticaret Borsası olarak her zaman savundukları küçük aile işletmelerine yönelik bir destek olduğunu ifade etti. Destekler kapsamında 500 bin düve ithal edilerek küçük aile işletmelerine verileceğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Burada önemli bir konu var; çiftçilere para verilmeyecek, düve verilecek. Aile başına 100 bin TL'lik destek için iki yılı ödemesiz, 5 yılı faizsiz olmak üzere 7 yılda geri ödeme imkanı tanınacak.



Yine köye dönüş projesi ile aile başına 300 koyun verilmesi ile ilgili bir proje var. Ödemeler ise yavrular alındıktan sonra başlıyor. Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmaya yönelik önemli bir proje. Geçtiğimiz yıl Trakya'dan, doğu illerimize kuzu satıldığını duymuştuk. Giderek azalan küçükbaş hayvan varlığımızın artırılmasına dönük bu gibi projeleri destekliyoruz. Bu projenin sadece şehirden köye dönen aileler için değil köylerde yaşayan çiftçilerimiz için de hayata geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.



İnşallah Bakanlığımızın aldığı bu önlemler neticesinde, önümüzdeki yıllarda et ve canlı hayvan ithalatı gündemimizden çıkar. Bu vesile ile Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'yı bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum."

Kopuz, yeni hayvancılık desteklerinin Türkiye hayvancılığının kaderini değiştirebileceğini belirtti.

"Zeytindalı Harekatı'na desteğimiz tam"

Ali Kopuz, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na desteğinin tam olduğunu belirti. Suriye'deki terör örgütlerine ABD'nin desteğinin sürdüğünü dile getiren Kopuz, "Maalesef yüzümüze dost görünüp Türk askeri ile savaşmaları için teröristlere silah desteği yapanlar var ve bu ne stratejik ortaklığa ne de müttefikliğe sığar" ifadelerini kullandı.

Kopuz şöyle devam etti:

"Özellikle o bölgeden ülkemize sızan teröristlerin, nice masum insanımızın kanını akıttığına şahit olduk. Tüm dünya da şahittir ki, yaptığımız sayısız diplomatik girişime rağmen çözüme yanaşan olmadı. Şanlı ordumuz 20 Ocak 2018 tarihinde sınırlarımızı PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı korumak için Suriye sınırındaki Afrin bölgesine büyük bir operasyon başlattı. Gelecek tehlikeleri başlamadan bertaraf etmek, masum vatandaşlarımızı korumak ve bazılarına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile boy ölçüşmeye kalkmanın ne demek olduğunu göstermek için bu operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir. İş dünyası olarak, Zeytindalı Harekatı'na olan desteğimiz tamdır. Aksini kimse aklına getirmeye kalkmasın. Hele ki "barış" kelimesinin arkasına sığınıp terör destekçiliği yapanlar, hiç. Bu vesileyle vatan savunmasında şehitlik mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah askerimize güç, kuvvet versin, yar ve yardımcısı olsun."

Son ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini de paylaşan Kopuz, tek haneli işsizlik rakamlarının yakın olduğuna inandığını belirterek, "Geçtiğimiz ay, Ekim 2017 işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 10.3'e geriledi. Tek haneli işsizlik rakamlarına gittikçe yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.