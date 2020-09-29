Yeni ekonomi programı (YEP) açıklandı! Yeni ekonomi programı 2021'de neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2021-2023 dönemi yeni ekonomi programı açıkladı. Peki, 2021-2023 YEP'de neler var? Büyüme, enflasyon ve işsizlik, cari denge bütçe dengesi, GSYH hedefleri gibi maddelerin yer aldığı 3 yıllık hedefte neler var?

Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik hedefleri Berat Albayrak tarafından açıklandı. Diğer yandan 2021-2023 hedefleri kapsamında koronavirüsle mücadeleye de yer verilidi. Covid-19 ile mücadelede;iş gücü piyasamızı ayakta tutmak, salgından etkilenen hane halkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak, temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına almak şeklinde üç kritik madde sıralandı. İşte, ayrıntılar...

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE 3 MADDE NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın belirttiği covid'le mücadelede üç önemli başlık şöyle; Birincisi iş gücü piyasayı ayakta tutmak. İkincisi salgından etkilenen hane halkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak. Üçüncüsü temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına almak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adımlar atıldı. İhtiyaçları tüm bu doğrultuda paketlerle genişletildiğini vurgulayan Albayrak, ''Destek paketlerinin toplam büyüklüğü Kovid döneminde 494 milyar TL ile milli gelirimizin yüzde 10'una ulaştı. İhtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize 1000 lira destek sağladık. Emekli aylıklarını 1000 TL'den 1500 TL'ye yükselttik.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini uzattık. İstihdamın sürekliliğini sağladık. 267,4 milyar liralık kredi finansman imkanı sağladık. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verdik.'' dedi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA NELER VAR?

2020-2023 yıllarına ait hedeflerimiz şöyle:

BÜYÜME

2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)

2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)

2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

İŞSİZLİK

2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8

2021 tahmini yüzde 12,9

2022 tahmini yüzde 11,8

2023 tahmini yüzde 10,9

ENFLASYON

2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5)

2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6)

2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9)

2023 tahmini yüzde 4,9

CARİ DENGE

2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki yüzde -1,2)

2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8)

2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0)

2023 tahmini yüzde 0,1

BÜTÇE DENGESİ

2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 (Önceki yüzde -2,9)

2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9)

2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6)

2023 tahmini yüzde -3,5

GSYH BÜYÜKLÜĞÜ

2020 tahmini 702 milyar dolar

2021 tahmini 735 miyar dolar

2022 tahmini 801 milyar dolar

2023 tahmini 875 milyar dolar