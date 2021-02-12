Yemen hükümeti ve Husiler birbirlerini esir takası görüşmelerini akamete uğratmakla suçluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yemen hükümeti ve Husiler birbirlerini esir takası görüşmelerini akamete uğratmakla suçluyor

12.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:34
Yemen hükümeti ve Husiler birbirlerini esir takası görüşmelerini akamete uğratmakla suçluyor

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, birbirlerini Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, birbirlerini Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan görüşmelere Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ve Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, açıklamalarda bulundu.

Fedail Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin gazetecilerin takasını kabul etmediğini ve görüşmeleri zora sokmak için çatışmada ölen kişileri talep ettiklerini belirtti.

Murtaza ise Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, her iki taraftan 300 mahkumun serbest bırakılmasının gündemde olduğunu ifade ederek, Yemen hükümetinin konuya ilişkin net bir karşılık vermediğini aktardı.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Deniz Türüç Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen hükümeti ve Husiler birbirlerini esir takası görüşmelerini akamete uğratmakla suçluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 02:35:54. #1.16#
title