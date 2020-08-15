Yavru deniz kaplumbağalarının kumsaldaki zorlu yaşam yolculuğu
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Yavru deniz kaplumbağalarının kumsaldaki zorlu yaşam yolculuğu

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin kumsallarında, yavrular yumurtadan çıkıp zorlu yaşam mücadelesiyle denize ulaşıyor.

15.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:13

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin kumsallarında, yavrular yumurtadan çıkıp zorlu yaşam mücadelesiyle denize ulaşıyor.

Kumu kazarak yüzeye çıkan yavrular, martılar, yengeçler ve köpeklere yem olmamak için hızlı hareket ederek mavi sularla buluşuyor.

Denize doğru yola çıkarken yönünü bulamayan yavru kaplumbağalara ise Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri yardımcı oluyor.

Yuvadan çıkmalarıyla içgüdüsel olarak bir an önce denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağaları, kumsallarda zorlu mücadele veriyor.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, kentin deniz kaplumbağaları açısından önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'da yuvalama alanı bulunduğunu ifade eden Ergene, kuluçka döneminin ardından yavruların yumurtadan çıkmalarının sürdüğünü aktardı.

Ergene, bu dönemde dünyanın gözünün Doğu Akdeniz kumsallarına çevrildiğini vurgulayarak, "Yeşil kaplumbağaların en önemli üreme alanı Doğu Akdeniz kumsalları. Mersin bu alanların yüzde 75'ine katkı sağlıyor. Doğu Akdeniz popülasyonunu korumak için Mersin sahillerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşmak için verdiği mücadelenin zorlu olduğunu belirten Ergene, bu süreçte kumsallardaki vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Uyarı levhalarının önemsenmesini, yuvaların üzerinden geçilmemesini isteyen Ergene, uzun yıllar yaptıkları çalışmayla farkındalık oluşturulduğunu, bunun da popülasyona yansıdığını dile getirdi.

Denize ulaşacak yavru sayısı 150 bin olarak bekleniyor

Yuva sayısının değişkenlik gösterebileceğini aktaran Ergene, şunları kaydetti:

"Şu anda Davultepe'deki yuva sayısı 169, bu sayı dönemin sonuna kadar değişebilir. Alata'da 200'ün üzerinde yuva var. Kazanlı'da her zaman 1000 ve üzerinde yuva sayısını yakalarız. Göksu 100, Anamur 1000 civarında. Bu yıl denize ulaşan yavru sayısını 150 bin civarında olacak diye tahmin ediyoruz ama bu net bir sayı değil."

Ergene, yavru kaplumbağaların denize ulaşma serüvenini izlemek isteyenlerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yavru deniz kaplumbağalarının kumsaldaki zorlu yaşam yolculuğu

Kaynak: AA

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