Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,78 -7,90 -38,24 Acıpayam Selüloz 16,62 -3,26 -2,92 Adel Kalemcilik 25,52 -5,48 -25,46 Adese Gayrimenkul 1,20 -4,76 -57,14 Afyon Çimento 3,74 -5,08 -26,81 Ak Enerji 1,31 -2,96 -40,72 Akbank 5,33 -0,19 -21,13 Akçansa 14,98 -12,35 -6,97 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 -7,41 -27,18 Akfen GMYO 3,90 -6,02 -19,75 Akın Tekstil 34,60 2,67 8,94 Akiş GMYO 1,79 -7,73 -35,89 Akmerkez GMYO 41,60 -3,26 -33,39 Aksa 15,30 -0,07 10,75 Aksa Enerji 11,27 -5,13 51,48 Aksigorta 7,86 1,42 -9,64 Aksu Enerji 7,31 10,26 -3,14 Alarko Carrıer 264,60 -2,65 -27,21 Alarko GMYO 20,50 -2,01 -19,07 Alarko Holding 9,28 9,82 8,90 Albaraka Türk 1,49 -3,25 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 -2,75 -21,44 Alkim Kağıt 15,70 -4,85 21,29 Alkim Kimya 15,40 -3,45 9,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,64 -6,82 -25,11 Altınyunus Çeşme 66,55 -1,04 33,21 Anadolu Efes 22,26 -0,62 4,21 Anadolu Grubu Holding 21,90 -0,73 -16,17 Anadolu Hayat Emek. 8,84 -1,45 10,01 Anadolu Isuzu 15,89 -2,40 -11,72 Anadolu Sigorta 6,27 1,95 -13,16 Anel Elektrik 2,78 -3,14 -12,30 Arçelik 32,38 9,61 13,78 ARD Bilişim Teknolojileri 52,60 -6,49 9,40 Arena Bilgisayar 11,92 -6,88 9,33 Armada Bilgisayar 46,18 11,17 -5,91 Arsan Tekstil 4,24 -5,99 5,07 Arzum Ev Aletleri 17,14 -5,51 -29,07 Aselsan 14,73 -2,00 -19,29 Ata GMYO 3,46 -6,49 -37,21 Atakule GMYO 2,05 -3,76 -12,43 Atlantis Yatırım Holding 3,84 -3,03 -30,94 Atlas Yat. Ort. 1,76 -2,76 0,57 ATP Ticari Bilgisayar 24,44 1,83 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,26 -1,03 3,84 Avrasya GMYO 2,71 18,34 3,46 Avrasya Petrol ve Tur. 3,45 9,52 7,81 Avrupa Yatırım Holding 5,76 -0,69 -4,00 Aydem Enerji 6,04 -10,25 Ayen Enerji 4,52 1,35 -16,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,00 -15,00 50,71 Aygaz 13,38 0,90 -5,68 Bagfaş 17,37 -9,67 -13,15 Bak Ambalaj 19,30 -0,21 -4,46 Balatacılar Balatacılık 5,27 -5,39 -36,04 Bantaş Ambalaj 5,29 -6,37 12,79 Banvit 55,00 -2,74 5,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 11,95 13,81 Baştaş Başkent Çimento 11,54 -9,77 -33,56 Batı Çimento 11,97 -0,33 154,14 Batısöke Çimento 2,15 -5,70 -11,89 Bayrak Taban Sanayi 9,81 -5,85 -7,54 Bera Holding 12,95 2,05 -36,14 Berkosan Yalıtım 9,42 -0,42 5,61 Beşiktaş Futbol Yat. 5,93 -5,27 46,78 Beyaz Filo 9,13 -4,30 -10,31 Bilici Yatırım 16,61 17,04 200,18 Bim Mağazalar 62,45 0,64 -12,41 Biotrend Çevre ve Enerji 22,50 12,90 Birko Mensucat 1,08 -0,92 -2,70 Birlik Mensucat 2,00 -4,76 -42,20 Bizim Mağazaları 11,67 -4,03 -24,02 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,47 -1,97 Boğaziçi Beton 5,38 -0,37 Borusan Mannesmann 23,88 2,93 -14,10 Borusan Yat. Paz. 293,00 1,38 -35,50 Bosch Fren Sistemleri 831,70 -0,86 -32,37 Bossa 26,94 4,82 50,92 Brisa 21,14 1,63 9,18 Burçelik 18,34 -0,86 -12,75 Burçelik Vana 22,50 -0,09 -54,69 Bursa Çimento 3,39 -6,35 -31,89 Carrefoursa 39,40 -7,29 -45,13 Casa Emtia Petrol 134,00 -4,15 26,42 Ceo Event Medya 8,84 -27,24 37,48 Coca Cola İçecek 78,10 -2,38 22,98 Cosmos Yat. Holding 9,40 -3,19 16,63 Credıtwest Faktorıng 4,29 1,18 -26,92 Çan2 Termik 9,55 16,75 Çelebi 204,30 -4,31 11,93 Çelik Halat 6,20 0,49 -31,85 Çemaş Döküm 1,17 -4,10 -31,28 Çemtaş 13,02 -2,03 -17,13 Çimbeton 214,70 -10,65 -27,59 Çimentaş 28,96 -6,76 -19,91 Çimsa 21,50 -1,65 20,79 Çuhadaroğlu Metal 7,03 -2,36 -7,59 Dagi Giyim 2,15 -3,59 -36,88 Dagi Yatırım Holding 14,75 -0,27 14,34 Dardanel 14,60 4,29 -56,42 Datagate Bilgisayar 12,13 -3,73 -24,71 Demısaş Döküm 7,56 -1,43 16,75 Denge Holding 2,36 -37,07 -56,93 Deniz GMYO 1,88 -1,57 2,06 Derimod 11,83 -0,25 21,46 Derlüks Yatırım Holding 4,04 1,25 -54,20 Desa Deri 11,85 -6,99 21,66 Despec Bilgisayar 9,42 -0,11 -27,87 Deva Holding 24,48 -3,16 1,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,10 -1,68 3,02 Diriteks Diriliş Tekstil 3,98 -14,41 6,70 Ditaş Doğan 14,46 -0,07 11,18 DO-CO 795,00 -4,23 26,19 Doğan Burda 15,40 11,35 -31,37 Doğan Holding 2,84 -1,73 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -4,61 -11,12 Doğusan 6,22 6,69 42,01 Doğuş GMYO 7,82 -9,49 -4,28 Doğuş Otomotiv 25,04 9,25 -8,35 Döktaş Dökümcülük 29,40 0,96 -3,98 Duran Doğan Basım 10,15 -0,98 -3,24 Dyo Boya 11,54 2,12 2,60 Eczacıbaşı İlaç 5,88 -0,51 -18,36 Eczacıbaşı Yatırım 38,80 0,15 44,14 Edip Gayrimenkul 2,64 13,79 -20,48 Ege Endüstri 1.265,00 1,56 -24,02 Ege Gübre 172,00 -3,96 19,90 Ege Profil 27,32 1,49 -28,56 Ege Seramik 11,99 -6,77 24,09 Egeplast 24,56 -4,95 -26,25 Ekiz Kimya 6,95 14,12 -2,52 Emek Elektrik 2,50 5,93 -12,44 Eminiş Ambalaj 21,96 -5,18 -40,39 Emlak Konut GMYO 1,89 -7,80 -10,62 Enerjisa Enerji 10,51 -1,13 -8,85 Enka İnşaat 9,22 2,33 30,93 Erbosan 136,70 30,81 237,07 Ereğli Demir Çelik 18,17 0,17 38,32 Ersu Gıda 3,70 1,37 -25,10 Escort Teknoloji 5,39 -5,11 -17,96 Esenboğa Elektrik 28,90 0,00 51,90 Etiler Gıda 5,99 1,53 50,50 Euro Kapital Yat. Ort. 6,60 -24,14 71,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -3,59 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,14 -5,91 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,17 -2,46 11,62 Fade Gıda 23,52 13,19 279,97 Fenerbahçe Futbol 37,76 -3,18 27,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 -5,10 -17,91 F-M İzmit Piston 100,60 -6,94 -17,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,23 -0,90 1,53 Ford Otosan 174,20 4,12 42,62 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 2,52 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,86 -1,76 -14,87 Galata Wind Enerji 3,33 -8,77 Galatasaray Sportif 3,56 -5,32 -12,10 Garanti Bankası 8,40 2,44 -17,25 Garanti Faktoring 9,70 -3,00 -12,85 Garanti Yat. Ort. 2,25 -3,85 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 8,01 5,67 35,16 Gediz Ambalaj 43,14 4,35 60,97 Gentaş 4,00 -5,44 -31,76 Gersan Elektrik 5,95 2,06 -3,09 Global Men. Değ. 6,35 10,63 5,66 Global Yat. Holding 3,29 5,79 -29,70 Good-Year 6,77 0,15 -15,04 Göltaş Çimento 39,12 -7,74 -5,19 Gözde Girişim 5,43 -5,40 -31,95 GSD Denizcilik 6,23 -0,80 23,61 GSD Holding 1,82 -4,71 -27,49 Gübre Fabrik. 52,25 -3,86 -39,28 Güler Yat. Holding 2,35 -4,08 -32,13 Halk GMYO 2,44 -4,69 -19,95 Hatay Tekstil 17,10 -3,93 25,41 Hedef Girişim 2,98 9,16 18,03 Hektaş 7,78 -2,75 45,63 HUB Girişim 11,49 -4,09 -36,87 Hürriyet Gzt. 1,31 -2,96 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,29 -5,54 -18,62 İdealist Danışmanlık 62,85 -3,38 366,94 İdealist GMYO 1,77 -8,28 -25,41 İhlas Ev Aletleri 1,02 -2,86 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,04 -7,96 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,11 6,73 -54,94 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,68 -4,23 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,11 -3,02 31,51 Info Yatırım 4,01 -3,61 -14,14 İntema 39,56 -5,09 -0,85 Inveo Yatırım Holding 121,20 8,02 174,08 İpek Doğal Enerji 11,70 -5,80 -10,55 İskenderun Demir Çelik 11,28 -2,00 24,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak